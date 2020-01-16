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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1506150715081509

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:19

Re: А-Банк

  Ой+ написав:вкладки взагалі нема

Категорії вибирали?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:20

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Категорії вибирали?

Категории ни при чем. Проблема в том, что в приложении просто нет пункта меню.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:31

  Ой+ написав:На двух смартах відкриваю а24, щоб подивитись чи не народили брати кешбеки, так такої вкладки взагалі нема :shock:

А зе-карта есть?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:32

ingtrans
Стесняюсь спросить, а у вас вообще карта "Зелёная" или "Универсальная Gold с фото" есть?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:37

Re: А-Банк

  Vorlon написав:Стесняюсь спросить, а у вас вообще карта "Зелёная" или "Универсальная Gold с фото" есть?

Не стесняйтесь, Зеленая есть. Но причем тут я, когда проблему описал Ой+? Но могу подтвердить, что она у меня тоже воспроизводилась: утром пункт меню был, потом пропал, а потом слова появился.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:57

Re: А-Банк

Появилась вкладка. Абанка вміє здивувати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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