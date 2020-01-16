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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:19
Ой+ написав:
вкладки взагалі нема
Категорії вибирали?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:20
Квесторе_поверніться написав:
Категорії вибирали?
Категории ни при чем. Проблема в том, что в приложении просто нет пункта меню.
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ingtrans
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:31
Ой+ написав:
На двух смартах відкриваю а24, щоб подивитись чи не народили брати кешбеки, так такої вкладки взагалі нема
А зе-карта есть?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:32
ingtrans
Стесняюсь спросить, а у вас вообще карта "Зелёная" или "Универсальная Gold с фото" есть?
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Vorlon
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:37
Vorlon написав:
Стесняюсь спросить, а у вас вообще карта "Зелёная" или "Универсальная Gold с фото" есть?
Не стесняйтесь, Зеленая есть. Но причем тут я, когда проблему описал Ой+? Но могу подтвердить, что она у меня тоже воспроизводилась: утром пункт меню был, потом пропал, а потом слова появился.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:57
Появилась вкладка. Абанка вміє здивувати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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