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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:19
Re: А-Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:20
Re: А-Банк
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:31
А зе-карта есть?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:32
ingtrans
Стесняюсь спросить, а у вас вообще карта "Зелёная" или "Универсальная Gold с фото" есть?
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:37
Re: А-Банк
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:57
Re: А-Банк
Появилась вкладка. Абанка вміє здивувати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:02
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:04
Протягом (в межах) тижня капав.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 17 січ, 2020 18:11, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:06
Re: А-Банк
может все таки "протягом" - а то ваш "сквозняк" мне что-то сильно слух режет . Видимо сказывается моё золото-медальное прошлое "в школі з українською мовою навчання"
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:10
Дякую за лікнеп.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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