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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:21
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
На протязі
может все таки "протягом" - а то ваш "сквозняк" мне что-то сильно слух режет ;). Видимо сказывается моё золото-медальное прошлое "в школі з українською мовою навчання" :mrgreen:
Дається взнаки, а як же, навіть на відстані ;))
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