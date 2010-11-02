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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1507150815091510

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:21

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:На протязі
может все таки "протягом" - а то ваш "сквозняк" мне что-то сильно слух режет ;). Видимо сказывается моё золото-медальное прошлое "в школі з українською мовою навчання" :mrgreen:

Дається взнаки, а як же, навіть на відстані ;))
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Повідомлень: 2119
З нами з: 10.12.07
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