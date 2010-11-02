Дається взнаки, а як же, навіть на відстані ;))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:21
Дається взнаки, а як же, навіть на відстані ;))
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:28
Мені за СЕП по двом переказам впродовж 1 міс накапав, а по найбільшій сумі (149 тис.) зажали, хоча все було ідентично меншій сумі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:34
Re: А-Банк
Самий кращий кишмиш , то %% ставка.
Завтра у меня гранд переселение "народа" , бум пересаживаться с одного экспресса под 18,5 в другой , идентичный. Говорят земля держится на китах? Не верьте. Она держится на столбах.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:55
Не все так просто. Теорію про те, що "на протязі" - це калька з російської і має значення лише "на сквозняке" почали педалювати з 90-х і до цього часу таке хибне уявлення здобуло не аби як популярність серед мовців і мовників. Мені не ясно, чому ті самі люди не перекладають "протягом" як "сквозняком". Фактично ж, є зафіксовані приклади уживання "на протязі" для позначення тривалості дії як у словниках, так і у творах класиків. При потребі, можу надати посилання. Все ж, щоб кожного разу не наражатися на таку от дискусію, у сучасному світі доводиться свідомо утримуватися від деяких способів вираження думки..
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:41
вітання колего!
я робив вашу задумку сьоодні. все як ви описали
лайфхак - АБ ІБ із компа не дає вводити числа із копійками, а додаток на телефоні - дає!
там можна з точніюстю до сотої задобрити кожни стовбчик, що плавно переростає в могутній квітучий ДУБ!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:46
Re: А-Банк
Те що класики так писали, не значить, що сьогоднішні норми так дозволяють, Шевченко з Котляревським, напевно, не здали би ЗНО. А сьогодні "на протязі" входить в топ-10 ку лексичних помилок.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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