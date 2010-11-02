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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1507150815091510

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:21

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:На протязі
может все таки "протягом" - а то ваш "сквозняк" мне что-то сильно слух режет ;). Видимо сказывается моё золото-медальное прошлое "в школі з українською мовою навчання" :mrgreen:

Дається взнаки, а як же, навіть на відстані ;))
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:28

  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:
  Ой+ написав:Появилась вкладка. Абанка вміє здивувати.

а когда туда капнет кешбек за депо?

Протягом (в межах) тижня капав.


Мені за СЕП по двом переказам впродовж 1 міс накапав, а по найбільшій сумі (149 тис.) зажали, хоча все було ідентично меншій сумі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:34

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Дякую за лікнеп


Самий кращий кишмиш , то %% ставка.
Завтра у меня гранд переселение "народа" , бум пересаживаться с одного экспресса под 18,5 в другой , идентичный. Говорят земля держится на китах? Не верьте. Она держится на столбах.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:55

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:На протязі
может все таки "протягом" - а то ваш "сквозняк" мне что-то сильно слух режет ;). Видимо сказывается моё золото-медальное прошлое "в школі з українською мовою навчання" :mrgreen:

Не все так просто. Теорію про те, що "на протязі" - це калька з російської і має значення лише "на сквозняке" почали педалювати з 90-х і до цього часу таке хибне уявлення здобуло не аби як популярність серед мовців і мовників. Мені не ясно, чому ті самі люди не перекладають "протягом" як "сквозняком". Фактично ж, є зафіксовані приклади уживання "на протязі" для позначення тривалості дії як у словниках, так і у творах класиків. При потребі, можу надати посилання. Все ж, щоб кожного разу не наражатися на таку от дискусію, у сучасному світі доводиться свідомо утримуватися від деяких способів вираження думки..
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:41

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дякую за лікнеп


Самий кращий кишмиш , то %% ставка.
Завтра у меня гранд переселение "народа" , бум пересаживаться с одного экспресса под 18,5 в другой , идентичный. Говорят земля держится на китах? Не верьте. Она держится на столбах.


вітання колего!
я робив вашу задумку сьоодні. все як ви описали :)
лайфхак - АБ ІБ із компа не дає вводити числа із копійками, а додаток на телефоні - дає!
там можна з точніюстю до сотої задобрити кожни стовбчик, що плавно переростає в могутній квітучий ДУБ!
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:46

Re: А-Банк

  klug написав:Теорію про те, що "на протязі" - це калька з російської і має значення лише "на сквозняке" почали педалювати з 90-х і до цього часу таке хибне уявлення здобуло не аби як популярність серед мовців і мовників.


Те що класики так писали, не значить, що сьогоднішні норми так дозволяють, Шевченко з Котляревським, напевно, не здали би ЗНО. А сьогодні "на протязі" входить в топ-10 ку лексичних помилок.
https://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/1 ... -movi.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Квесторе_поверніться

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