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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:21
egorek написав:
Если кому интересно. Сегодня позволило расторгнуть депозит(сроком 16 января) в половине восьмого утра.
У меня сейчас висит в А-24 по депо за 17 число кнопка ВИПЛАТИТИ.
Реально можно переложиться прямо сейчас и не ждать 18 число???
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:28
Goodman написав: egorek написав:
Если кому интересно. Сегодня позволило расторгнуть депозит(сроком 16 января) в половине восьмого утра.
У меня сейчас висит в А-24 по депо за 17 число кнопка ВИПЛАТИТИ.
Реально можно переложиться прямо сейчас и не ждать 18 число???
В свойствах депозита написаны сроки выплат. И они на следующий день от срока окончания.
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egorek
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:28
Goodman написав: egorek написав:
Если кому интересно. Сегодня позволило расторгнуть депозит(сроком 16 января) в половине восьмого утра.
У меня сейчас висит в А-24 по депо за 17 число кнопка ВИПЛАТИТИ.
Реально можно переложиться прямо сейчас и не ждать 18 число???
У меня аналогично, но я лучше подожду завтра 8-00 утра. Ибо может посчитать как ДОСРОЧНОЕ расторжение...
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jay2004
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:31
jay2004 написав:
завтра 8-00 утра
А не 8-30?
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:36
Goodman написав: egorek написав:
Если кому интересно. Сегодня позволило расторгнуть депозит(сроком 16 января) в половине восьмого утра.
У меня сейчас висит в А-24 по депо за 17 число кнопка ВИПЛАТИТИ.
Реально можно переложиться прямо сейчас и не ждать 18 число???
змахує як на підставу від банку
я б не ризикував.
1 день нічого не змінить, але може все завалити!
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:37
Goodman написав: egorek написав:
Если кому интересно. Сегодня позволило расторгнуть депозит(сроком 16 января) в половине восьмого утра.
У меня сейчас висит в А-24 по депо за 17 число кнопка ВИПЛАТИТИ.
Реально можно переложиться прямо сейчас и не ждать 18 число???
завтра, все завтра
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:39
ruvex написав: Ой+ написав:
Мені за СЕП по двом переказам впродовж 1 міс накапав, а по найбільшій сумі (149 тис.) зажали, хоча все було ідентично меншій сумі.
Эксперимента ради проводил все переводы, как книжка пишет с карты на карту.
Все 4 выплаты на 3-4 день без каких либо движений с моей стороны.
Так потрібний був інструмент для дармового п2п, якого я не мав і спеціально для можливо одноразової дії щось ще добирати не хотів. А якщо з комісією платити, то і резону нема. Ну і в якійсь мірі думав після пробних тестів, що і так пройде, ще власне і зараз маю таку надію. Заявки і заявки на прискорення вже є, ще може перс. менеджера потурбую - не все ж їй тільки бонуси отримувати
.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:22
jay2004 написав: Goodman написав: egorek написав:
Если кому интересно. Сегодня позволило расторгнуть депозит(сроком 16 января) в половине восьмого утра.
У меня сейчас висит в А-24 по депо за 17 число кнопка ВИПЛАТИТИ.
Реально можно переложиться прямо сейчас и не ждать 18 число???
У меня аналогично, но я лучше подожду завтра 8-00 утра. Ибо может посчитать как ДОСРОЧНОЕ расторжение...
Вы про какой вклад речь ведёте? Если о стандарте срочном, то там по условиям вклада не может быть никакого досрочного расторжения. Я где-то в октябре или ноябре когда абанка дала возможность расторгнуть такой вклад на день раньше - уже растрогал. Все выплатилось без каких либо санкций. А за деньги переложенные на день раньше лишний процент капнул. Понятно что мелочь, но приятно. Так что не бздо. Хотя конечно сейчас уже смысла расторгать нет - сегодня уже под % никуда ничего не пристроишь
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:34
Flamingo написав:
сегодня уже под % никуда ничего не пристроишь
а в А банк?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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