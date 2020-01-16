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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1508150915101511

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:21

Re: А-Банк

  egorek написав:Если кому интересно. Сегодня позволило расторгнуть депозит(сроком 16 января) в половине восьмого утра.


У меня сейчас висит в А-24 по депо за 17 число кнопка ВИПЛАТИТИ.
Реально можно переложиться прямо сейчас и не ждать 18 число???
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:28

  Goodman написав:
  egorek написав:Если кому интересно. Сегодня позволило расторгнуть депозит(сроком 16 января) в половине восьмого утра.


У меня сейчас висит в А-24 по депо за 17 число кнопка ВИПЛАТИТИ.
Реально можно переложиться прямо сейчас и не ждать 18 число???

В свойствах депозита написаны сроки выплат. И они на следующий день от срока окончания.
egorek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:28

  Goodman написав:
  egorek написав:Если кому интересно. Сегодня позволило расторгнуть депозит(сроком 16 января) в половине восьмого утра.


У меня сейчас висит в А-24 по депо за 17 число кнопка ВИПЛАТИТИ.
Реально можно переложиться прямо сейчас и не ждать 18 число???


У меня аналогично, но я лучше подожду завтра 8-00 утра. Ибо может посчитать как ДОСРОЧНОЕ расторжение...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:31

Re: А-Банк

  jay2004 написав:завтра 8-00 утра

А не 8-30?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:36

  Goodman написав:
  egorek написав:Если кому интересно. Сегодня позволило расторгнуть депозит(сроком 16 января) в половине восьмого утра.


У меня сейчас висит в А-24 по депо за 17 число кнопка ВИПЛАТИТИ.
Реально можно переложиться прямо сейчас и не ждать 18 число???


змахує як на підставу від банку
я б не ризикував.
1 день нічого не змінить, але може все завалити!
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:37

  Goodman написав:
  egorek написав:Если кому интересно. Сегодня позволило расторгнуть депозит(сроком 16 января) в половине восьмого утра.


У меня сейчас висит в А-24 по депо за 17 число кнопка ВИПЛАТИТИ.
Реально можно переложиться прямо сейчас и не ждать 18 число???

завтра, все завтра
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:39

  ruvex написав:
  Ой+ написав:Мені за СЕП по двом переказам впродовж 1 міс накапав, а по найбільшій сумі (149 тис.) зажали, хоча все було ідентично меншій сумі.

Эксперимента ради проводил все переводы, как книжка пишет с карты на карту.
Все 4 выплаты на 3-4 день без каких либо движений с моей стороны.


Так потрібний був інструмент для дармового п2п, якого я не мав і спеціально для можливо одноразової дії щось ще добирати не хотів. А якщо з комісією платити, то і резону нема. Ну і в якійсь мірі думав після пробних тестів, що і так пройде, ще власне і зараз маю таку надію. Заявки і заявки на прискорення вже є, ще може перс. менеджера потурбую - не все ж їй тільки бонуси отримувати :D .
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:22

  jay2004 написав:
  Goodman написав:
  egorek написав:Если кому интересно. Сегодня позволило расторгнуть депозит(сроком 16 января) в половине восьмого утра.


У меня сейчас висит в А-24 по депо за 17 число кнопка ВИПЛАТИТИ.
Реально можно переложиться прямо сейчас и не ждать 18 число???


У меня аналогично, но я лучше подожду завтра 8-00 утра. Ибо может посчитать как ДОСРОЧНОЕ расторжение...

Вы про какой вклад речь ведёте? Если о стандарте срочном, то там по условиям вклада не может быть никакого досрочного расторжения. Я где-то в октябре или ноябре когда абанка дала возможность расторгнуть такой вклад на день раньше - уже растрогал. Все выплатилось без каких либо санкций. А за деньги переложенные на день раньше лишний процент капнул. Понятно что мелочь, но приятно. Так что не бздо. Хотя конечно сейчас уже смысла расторгать нет - сегодня уже под % никуда ничего не пристроишь
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:34

  Flamingo написав: сегодня уже под % никуда ничего не пристроишь

а в А банк?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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