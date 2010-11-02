У меня сейчас висит в А-24 по депо за 17 число кнопка ВИПЛАТИТИ.
Реально можно переложиться прямо сейчас и не ждать 18 число???
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:21
Re: А-Банк
У меня сейчас висит в А-24 по депо за 17 число кнопка ВИПЛАТИТИ.
Реально можно переложиться прямо сейчас и не ждать 18 число???
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:28
В свойствах депозита написаны сроки выплат. И они на следующий день от срока окончания.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:28
У меня аналогично, но я лучше подожду завтра 8-00 утра. Ибо может посчитать как ДОСРОЧНОЕ расторжение...
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:31
Re: А-Банк
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:36
змахує як на підставу від банку
я б не ризикував.
1 день нічого не змінить, але може все завалити!
+50грн !
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:37
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:39
Так потрібний був інструмент для дармового п2п, якого я не мав і спеціально для можливо одноразової дії щось ще добирати не хотів. А якщо з комісією платити, то і резону нема. Ну і в якійсь мірі думав після пробних тестів, що і так пройде, ще власне і зараз маю таку надію. Заявки і заявки на прискорення вже є, ще може перс. менеджера потурбую - не все ж їй тільки бонуси отримувати .
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:22
Вы про какой вклад речь ведёте? Если о стандарте срочном, то там по условиям вклада не может быть никакого досрочного расторжения. Я где-то в октябре или ноябре когда абанка дала возможность расторгнуть такой вклад на день раньше - уже растрогал. Все выплатилось без каких либо санкций. А за деньги переложенные на день раньше лишний процент капнул. Понятно что мелочь, но приятно. Так что не бздо. Хотя конечно сейчас уже смысла расторгать нет - сегодня уже под % никуда ничего не пристроишь
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:34
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Суб 18 січ, 2020 06:05
Re: А-Банк
Дякую Вам друже.
Дякую вс1м за п1дтримку. Поклон Вам до земли.
Будеи работать по регламенту.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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