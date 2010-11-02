Flamingo написав:Понятно что мелочь, но приятно. Так что не бздо. Хотя конечно сейчас уже смысла расторгать нет - сегодня уже под % никуда ничего не пристроишь
Дякую Вам друже. Дякую вс1м за п1дтримку. Поклон Вам до земли. Будеи работать по регламенту.
Якщо є що поповнити, то один розклад, а якщо робити нову закладку, то може краще чекати автолонгації:
При автоматичному продовженні встановлюється процентна ставка, що діє в банку на дату продовження договорів цього типу і строку. Надбавка 1% надається при автоматичному продовженні вкладів “Стандарт” та “Стандарт строковий” в національній валюті на строки 6 та 12 міс. Надбавка 0,5% надається при автоматичному продовженні вкладів ”Online” на строки 6 та 12 міс. Автоматичне продовження - це продовження на новий строк, яке здійснюється банком самостійно в автоматичному режимі. Якщо після закінчення строку клієнт зніме частину або всю суму, автоматичне продовження не проводиться. При продовженні вкладу по закінченню терміну на Строковий депозит з більшим терміном діє така ж надбавка, як для автоматичного продовження на той же термін. https://a-bank.com.ua/deposits
Flamingo написав: сегодня уже под % никуда ничего не пристроишь
а в А банк?
А тут разве если в полодинадцатого ночи пополнить депо то проценты начнут капать со следующего дня? Тут ведь тоже есть дедлайн после которого пополнение уже идёт следующим дней. Помню как пару лет назад столбировал примерно в это время новый депо "па2", так он открылся уже следующим днём. Или тут что-то "пакращили" и уже можно пополняться хоть до полуночи и все проведется этим же днём?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.