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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1509151015111512

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 07:19

  Goodman написав:
  Flamingo написав:Понятно что мелочь, но приятно. Так что не бздо. Хотя конечно сейчас уже смысла расторгать нет - сегодня уже под % никуда ничего не пристроишь


Дякую Вам друже.
Дякую вс1м за п1дтримку. Поклон Вам до земли.
Будеи работать по регламенту.


Средства уже на КДВ, в 6-32 утра.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 08:23

  Goodman написав:
  Flamingo написав:Понятно что мелочь, но приятно. Так что не бздо. Хотя конечно сейчас уже смысла расторгать нет - сегодня уже под % никуда ничего не пристроишь


Дякую Вам друже.
Дякую вс1м за п1дтримку. Поклон Вам до земли.
Будеи работать по регламенту.


Якщо є що поповнити, то один розклад, а якщо робити нову закладку, то може краще чекати автолонгації:
При автоматичному продовженні встановлюється процентна ставка, що діє в банку на дату продовження договорів цього типу і строку. Надбавка 1% надається при автоматичному продовженні вкладів “Стандарт” та “Стандарт строковий” в національній валюті на строки 6 та 12 міс. Надбавка 0,5% надається при автоматичному продовженні вкладів ”Online” на строки 6 та 12 міс. Автоматичне продовження - це продовження на новий строк, яке здійснюється банком самостійно в автоматичному режимі. Якщо після закінчення строку клієнт зніме частину або всю суму, автоматичне продовження не проводиться. При продовженні вкладу по закінченню терміну на Строковий депозит з більшим терміном діє така ж надбавка, як для автоматичного продовження на той же термін. https://a-bank.com.ua/deposits
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 08:41

  J написав:
  Flamingo написав: сегодня уже под % никуда ничего не пристроишь

а в А банк?

А тут разве если в полодинадцатого ночи пополнить депо то проценты начнут капать со следующего дня? Тут ведь тоже есть дедлайн после которого пополнение уже идёт следующим дней. Помню как пару лет назад столбировал примерно в это время новый депо "па2", так он открылся уже следующим днём. Или тут что-то "пакращили" и уже можно пополняться хоть до полуночи и все проведется этим же днём?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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