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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:46

  Sungsam написав:
  sens написав:получал карту для выплат маестро и ни разу её не менял,вчера получил из банка звонок-с 24.01.20 карты Маестро банк не обслуживает. Было такое в новостях,?

Дивно. Чат банку не підтверджує цього - "Ні ми не припиняємо співпрацю з "MasterCard""

Maestro и Master немножко разные понятия :wink:
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:22

  Flamingo написав:А тут разве если в полодинадцатого ночи

Золотым медалистам на заметку: "в пол-одиннадцатого". Две ошибки в одном слове - явный перебор.
kprvs
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:53

  kprvs написав:
  Flamingo написав:А тут разве если в полодинадцатого ночи

Золотым медалистам на заметку: "в пол-одиннадцатого". Две ошибки в одном слове - явный перебор.

Дякую за лікнеп...теж пишу з помилками... і русизми проскакують.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:01

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:теж пишу

Блииин, а я вааще щитал, шо мы не пишем, а гаварим
И всё думал, как передать в этом... запротоколированном разговоре все свои охи-ахи-придыхания и посёрбывания каняка. Капец, как теперь жить :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:09

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:теж пишу

Блииин, а я вааще щитал, шо мы не пишем, а гаварим
И всё думал, как передать в этом... запротоколированном разговоре все свои охи-ахи-придыхания и посёрбывания каняка. Капец, как теперь жить :mrgreen:

вот и продолжайте в том же духе - обожаю читать ваш уникальный "говор" :)
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:12

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:теж пишу

Блииин, а я вааще щитал, шо мы не пишем, а гаварим
И всё думал, как передать в этом... запротоколированном разговоре все свои охи-ахи-придыхания и посёрбывания каняка. Капец, как теперь жить :mrgreen:

Ви найкращий на finance.ua...Вам можна ВСЕ. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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