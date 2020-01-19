Maestro и Master немножко разные понятия
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:46
Maestro и Master немножко разные понятия
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:22
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:53
Дякую за лікнеп...теж пишу з помилками... і русизми проскакують.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 15:01
Re: А-Банк
Блииин, а я вааще щитал, шо мы не пишем, а гаварим
И всё думал, как передать в этом... запротоколированном разговоре все свои охи-ахи-придыхания и посёрбывания каняка. Капец, как теперь жить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:09
вот и продолжайте в том же духе - обожаю читать ваш уникальный "говор"
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:12
Ви найкращий на finance.ua...Вам можна ВСЕ.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:37
Вы специально зарегились чтобы это написать? Правда новый пользователь? Или просто не хватило храбрости "засветить" свой основной ник? Я плакалЪ
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:41
Flamingo, а подякувати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:50
за что? Он же мою фразу не правильно прочитал и соответственно не там ошибки нашел. Я ведь писал "скороговоркой" - изначально это ведь одно слово "вполодинадцатогоночи" ! Но потом сдуру два пробела вставил , чтобы читабельнее было. Так за шо тут благодарить? Но главное кого? Наша "Гюльчатай" то открыть личико постеснялась
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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