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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:29

Re: А-Банк

Вибив киш-миш за реферальне посилання за !!! липень минулого року
декілька заявок і тд
ломбард
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:09

  wolt450 написав:Вибив киш-миш за реферальне посилання за !!! липень минулого року
декілька заявок і тд
ломбард

Поздравляю, коллега! Я то думал, что мое "выбивание" июньской рефералки с выплатой в конце октября - это рекорд, а теперь вижу, что это не то что не рекорд вовсе, а так "короткая задержка" ;).
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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