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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:29

Re: А-Банк

Вибив киш-миш за реферальне посилання за !!! липень минулого року
декілька заявок і тд
ломбард
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wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:09

  wolt450 написав:Вибив киш-миш за реферальне посилання за !!! липень минулого року
декілька заявок і тд
ломбард

Поздравляю, коллега! Я то думал, что мое "выбивание" июньской рефералки с выплатой в конце октября - это рекорд, а теперь вижу, что это не то что не рекорд вовсе, а так "короткая задержка" ;).
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:32

  wolt450 написав:Вибив киш-миш за реферальне посилання за !!! липень минулого року
декілька заявок і тд
ломбард


не може бути
діліться досвідом
пишіть великим буквами золотою фарбою :!:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:19

Re: А-Банк

  Flamingo написав:это рекорд,


Дякую друже. ВИ вз1рець.
Тут в Ашечке был у меня перелимит по Фонду, то я все в норму привел, перезалил на столбы и влез обратно в Фонд. Вот только излишки по 1000 грн за раз снимал с банкомата Привата. Долго и нудно, но деньга теперь греет сердечко и никакое ВА деньгу не уведет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:15

При замене универсальной карты на Зеленую в ИБ сразу обновилось с "погасить до 25" на "до конца января".
Когда-то в отделении говорили что меняется не в месяц, когда карту поменял, а со следующего.
Где правда?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:16

Sergion

КЛ зберігся?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:20

  greenozon написав:Sergion

КЛ зберігся?

Так, зберігають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:23

До речі дівчинка в відділенні таки сказала про круту перевагу зеленки - вона нараховує % на залишок коштів!
а стара Уні Голд (із ФОто) - ні..
+50грн !
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