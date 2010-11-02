Вибив киш-миш за реферальне посилання за !!! липень минулого року
декілька заявок і тд
ломбард
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Додано: Пон 20 січ, 2020 17:29
Re: А-Банк
Вибив киш-миш за реферальне посилання за !!! липень минулого року
декілька заявок і тд
ломбард
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Пон 20 січ, 2020 18:09
Поздравляю, коллега! Я то думал, что мое "выбивание" июньской рефералки с выплатой в конце октября - это рекорд, а теперь вижу, что это не то что не рекорд вовсе, а так "короткая задержка" .
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:32
не може бути
діліться досвідом
пишіть великим буквами золотою фарбою
Додано: Пон 20 січ, 2020 22:19
Re: А-Банк
Дякую друже. ВИ вз1рець.
Тут в Ашечке был у меня перелимит по Фонду, то я все в норму привел, перезалил на столбы и влез обратно в Фонд. Вот только излишки по 1000 грн за раз снимал с банкомата Привата. Долго и нудно, но деньга теперь греет сердечко и никакое ВА деньгу не уведет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:15
При замене универсальной карты на Зеленую в ИБ сразу обновилось с "погасить до 25" на "до конца января".
Когда-то в отделении говорили что меняется не в месяц, когда карту поменял, а со следующего.
Где правда?
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:16
Sergion
КЛ зберігся?
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:20
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:23
До речі дівчинка в відділенні таки сказала про круту перевагу зеленки - вона нараховує % на залишок коштів!
а стара Уні Голд (із ФОто) - ні..
Додано: Вів 21 січ, 2020 16:22
Re: А-Банк
Подскажите, сейчас после окончания депозита работает кнопка *переоформить* ? Можно ли закончившийся 6 мес деп переоформить на 12 мес деп с надбавкой 1%?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: Вів 21 січ, 2020 16:54
Так це буде макс. лише 17,5%.
Немає стовпців пару під 18,5%?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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