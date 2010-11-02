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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:31

  J написав:
  Ой+ написав:Появилась вкладка. Абанка вміє здивувати.

а когда туда капнет кешбек за депо?


Хотів подивитись, чи не прийшли кебеки за депо і друга, так знову вкладка відсутня в наявності.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:34

Re: А-Банк

  Ой+ написав:так знову вкладка відсутня в наявності.

Аналогично.
ingtrans
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