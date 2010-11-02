Хотів подивитись, чи не прийшли кебеки за депо і друга, так знову вкладка відсутня в наявності.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:31
Хотів подивитись, чи не прийшли кебеки за депо і друга, так знову вкладка відсутня в наявності.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:34
Re: А-Банк
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