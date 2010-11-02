Хотів подивитись, чи не прийшли кебеки за депо і друга, так знову вкладка відсутня в наявності.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:31
Хотів подивитись, чи не прийшли кебеки за депо і друга, так знову вкладка відсутня в наявності.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:34
Re: А-Банк
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:55
Я сейчас глянул - все на месте.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:55
ingtrans Появилась вкладка і сам КЕШБЕК. Сьогодні дзвонив ще і на 7776.
Для тих хто недовіряє, що владка зникає - скрін:
Не так добре з грошима, як погано без них.
|