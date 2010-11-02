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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
67
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:31

  J написав:
  Ой+ написав:Появилась вкладка. Абанка вміє здивувати.

а когда туда капнет кешбек за депо?


Хотів подивитись, чи не прийшли кебеки за депо і друга, так знову вкладка відсутня в наявності.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:34

Re: А-Банк

  Ой+ написав:так знову вкладка відсутня в наявності.

Аналогично.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:55

  ingtrans написав:
  Ой+ написав:так знову вкладка відсутня в наявності.

Аналогично.

Я сейчас глянул - все на месте.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:55

ingtrans Появилась вкладка і сам КЕШБЕК. Сьогодні дзвонив ще і на 7776.

Для тих хто недовіряє, що владка зникає - скрін:
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:17

Господа, как узнать реквизиты счета А-Банка для отправки СЭП-ом?
tano
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:19

  tano написав:Господа, как узнать реквизиты счета А-Банка для отправки СЭП-ом?

Тапнуть в апликухе по "i" и выкрутить барабан на Реквизиты :wink:
Вам нужен ИБАН, ваши ИНН и ФИО, и Назначение платежа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:28

clientage Спасибо.
tano
 
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