Vorlon написав:А как быстро банк реагирует на заявки по открытию Зелёной? Коллега по моему приглашению оставил заявку прямо со смартфона - несколько часов прошло и никакой реакции...
В такой ситуации позвонил на горячку, сказали: "не ждите приглашения, оформляйте". Оформили сразу же (сидели на лавочке под отделением, на фестивалке). Кешбек пришёл "согласно графику", чуть больше недели, без дополнительных напоминаний
Впринципе не лишним будет уточнить актуальный "порядок" на горячке
Мені сьогодні якраз дзвонили по заявці за "друга" і сказали, що порядок такий, що треба отримавши запрошення заповнити заявку, тоді по дзвінку отримувати картку, а так як у нас заявки не було, то і кешбеку не буде також. Хоча в умовах, по крайній мірі на поверхні, такого не видно.
Ой+, а відколи це Братки зажали +1% до ставки від 10000 грн на депо?
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Ви не чемно запрошуєте. Шановний ОфПред. Ласкаво просимо на гілку рідної банки. Зробимо разом...ні не їх ...банку кращою.
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