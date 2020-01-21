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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1513151415151516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
67
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:53

  Вкладчик1234 написав:
  Vorlon написав:А как быстро банк реагирует на заявки по открытию Зелёной? Коллега по моему приглашению оставил заявку прямо со смартфона - несколько часов прошло и никакой реакции... :?

В такой ситуации позвонил на горячку, сказали: "не ждите приглашения, оформляйте".
Оформили сразу же (сидели на лавочке под отделением, на фестивалке). Кешбек пришёл "согласно графику", чуть больше недели, без дополнительных напоминаний

Впринципе не лишним будет уточнить актуальный "порядок" на горячке


Мені сьогодні якраз дзвонили по заявці за "друга" і сказали, що порядок такий, що треба отримавши запрошення заповнити заявку, тоді по дзвінку отримувати картку, а так як у нас заявки не було, то і кешбеку не буде також.
Хоча в умовах, по крайній мірі на поверхні, такого не видно.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:09

Ой+, а відколи це Братки зажали +1% до ставки від 10000 грн на депо?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:25

A-Bank, здоровеньки були, вылазьте. Де вы есть? :lol:
см. viewtopic.php?p=4848084#p4848084
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:32

  clientage написав:A-Bank, здоровеньки були, вылазьте. Де вы есть? :lol:
см. viewtopic.php?p=4848084#p4848084

Ви не чемно запрошуєте.
Шановний ОфПред.
Ласкаво просимо на гілку рідної банки.
Зробимо разом...ні не їх :) ...банку кращою.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:37

Хм :oops:

Лааана, бум играть в злого и добро копа, мож на че путнее рассколем :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:42

clientage Вам казочку малюють, а Ви и поверили.
Ой дядю, дядю.... :arrow:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:04

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Ой+, а відколи це Братки зажали +1% до ставки від 10000 грн на депо?


Акція оголошувалась до 15.01. Є 0,5% за 150 тис. :mrgreen:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:23

Re: А-Банк

В этом банке есть бонусы за «приведи друга»? Как это работает подробно?
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jokk
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:37

jokk
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:18

Re: А-Банк

  Vorlon написав:А как быстро банк реагирует на заявки по открытию Зелёной?
На протяжении дня дпугу должна прийти СМС. Потом можно идти в отделение.

PS Раньше ещё звонили. Уже упразднили...
MASolomko
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