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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:28
lubarec Є різні надбавки:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:58
Re: А-Банк
Шановні форумчани! Підскажіть КБ за оплату за санаторій з зеленої буде?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:43
Re: А-Банк
Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:05
Все зависит от того где и как будете платить. Если в турфирме через терминал или через их сайт - то будет. Если в самом санатории через терминал - тоже будет. Но это все при условии что терминалы у фирмы и в санатории настроены их банками правильно).
Переводами р2р и платежами типа СЭП - естественно нет.
Но надо в любом случае тестить. Предоставленной Вами информации - явно недостаточно ;(
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:30
Re: А-Банк
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