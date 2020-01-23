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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
67
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:10

Ой+ Трансфер бонус 0,5 % за перевод средств.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:28

lubarec Є різні надбавки:
При оформленні вкладу “Стандарт” чи “Стандарт Строковий” на суму від 150 000 грн строком на 6 та 12 місяців діє надбавка + 0,5% річних.
При автоматичному продовженні встановлюється процентна ставка, що діє в банку на дату продовження договорів цього типу і строку. Надбавка 1% надається при автоматичному продовженні вкладів “Стандарт” та “Стандарт строковий” в національній валюті на строки 6 та 12 міс. Надбавка 0,5% надається при автоматичному продовженні вкладів ”Online” на строки 6 та 12 міс. https://a-bank.com.ua/deposits
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлень: 3167
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:58

Re: А-Банк

Шановні форумчани! Підскажіть КБ за оплату за санаторій з зеленої буде?
tavs
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:43

Re: А-Банк

  tavs написав:Шановні форумчани! Підскажіть КБ за оплату за санаторій з зеленої буде?

У меня точно не будет :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:05

  tavs написав:Шановні форумчани! Підскажіть КБ за оплату за санаторій з зеленої буде?

Все зависит от того где и как будете платить. Если в турфирме через терминал или через их сайт - то будет. Если в самом санатории через терминал - тоже будет. Но это все при условии что терминалы у фирмы и в санатории настроены их банками правильно).
Переводами р2р и платежами типа СЭП - естественно нет.
Но надо в любом случае тестить. Предоставленной Вами информации - явно недостаточно ;(
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:30

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Все зависит от того где и как будете платить.

Еще сильно зависит от того, какие категории кешбэка выбраны. У меня, например, Кафе и рестораны и Авто и АЗС - точно кешбэка в санатории не будет :)
ingtrans
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