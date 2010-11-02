При оформленні вкладу “Стандарт” чи “Стандарт Строковий” на суму від 150 000 грн строком на 6 та 12 місяців діє надбавка + 0,5% річних. При автоматичному продовженні встановлюється процентна ставка, що діє в банку на дату продовження договорів цього типу і строку. Надбавка 1% надається при автоматичному продовженні вкладів “Стандарт” та “Стандарт строковий” в національній валюті на строки 6 та 12 міс. Надбавка 0,5% надається при автоматичному продовженні вкладів ”Online” на строки 6 та 12 міс. https://a-bank.com.ua/deposits
tavs написав:Шановні форумчани! Підскажіть КБ за оплату за санаторій з зеленої буде?
Все зависит от того где и как будете платить. Если в турфирме через терминал или через их сайт - то будет. Если в самом санатории через терминал - тоже будет. Но это все при условии что терминалы у фирмы и в санатории настроены их банками правильно). Переводами р2р и платежами типа СЭП - естественно нет. Но надо в любом случае тестить. Предоставленной Вами информации - явно недостаточно ;(
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Flamingo написав:Все зависит от того где и как будете платить.
Еще сильно зависит от того, какие категории кешбэка выбраны. У меня, например, Кафе и рестораны и Авто и АЗС - точно кешбэка в санатории не будет
От я б не зарекался В том же санатории спокойно может лежать на ресепшине ПОС от столовки при санатории
То Ви дядьку великий оптиміст, хоч дива дійсно трапляються...
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