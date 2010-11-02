Flamingo написав:Но надо в любом случае тестить. Предоставленной Вами информации - явно недостаточно ;(
Больше информации у меня нет, так как еду с женой первый раз и не знаю что там да как.
Значит первооткрывателем будете. Ну или можно выпытывать у клерков за стойкой, какой же мсс код забит у них в терминале
А якже тестовий платьожик? Наприклад, пакетною Альфою з нульовим залишком...
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