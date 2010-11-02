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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
67
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:55

  escobar написав:
  tavs написав:
  Flamingo написав:Но надо в любом случае тестить. Предоставленной Вами информации - явно недостаточно ;(
Больше информации у меня нет, так как еду с женой первый раз и не знаю что там да как.

Значит первооткрывателем будете. Ну или можно выпытывать у клерков за стойкой, какой же мсс код забит у них в терминале :lol:

А якже тестовий платьожик? Наприклад, пакетною Альфою з нульовим залишком...
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kreuz
 
Повідомлень: 2141
З нами з: 10.12.07
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