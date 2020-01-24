escobar написав:
Значит первооткрывателем будете. Ну или можно выпытывать у клерков за стойкой, какой же мсс код забит у них в терминале
А якже тестовий платьожик? Наприклад, пакетною Альфою з нульовим залишком...
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:55
А якже тестовий платьожик? Наприклад, пакетною Альфою з нульовим залишком...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:46
...и потом еще нуна зачатиться у Алки, а для этого найти инет де... у санатории то
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:04
Тогда нужно моню взять для подстраховки. Установить 0 лимит (али запрет платить бесконтактом) приложить карту и звонить в поддержку за МСС-кодом
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