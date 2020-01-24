Flamingo написав:Но надо в любом случае тестить. Предоставленной Вами информации - явно недостаточно ;(
Больше информации у меня нет, так как еду с женой первый раз и не знаю что там да как.
Значит первооткрывателем будете. Ну или можно выпытывать у клерков за стойкой, какой же мсс код забит у них в терминале
А якже тестовий платьожик? Наприклад, пакетною Альфою з нульовим залишком...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Vorlon написав:А как быстро банк реагирует на заявки по открытию Зелёной? Коллега по моему приглашению оставил заявку прямо со смартфона - несколько часов прошло и никакой реакции...
В такой ситуации позвонил на горячку, сказали: "не ждите приглашения, оформляйте". Оформили сразу же (сидели на лавочке под отделением, на фестивалке). Кешбек пришёл "согласно графику", чуть больше недели, без дополнительных напоминаний
Впринципе не лишним будет уточнить актуальный "порядок" на горячке
Мені сьогодні якраз дзвонили по заявці за "друга" і сказали, що порядок такий, що треба отримавши запрошення заповнити заявку, тоді по дзвінку отримувати картку, а так як у нас заявки не було, то і кешбеку не буде також. Хоча в умовах, по крайній мірі на поверхні, такого не видно.
І накінець після того як пояснили, що кешбеку за друга не буде, начислили сам кешбек і мені і другу. Я вже махнув рукою і ніяких додаткових дій не робив