escobar написав:
Значит первооткрывателем будете. Ну или можно выпытывать у клерков за стойкой, какой же мсс код забит у них в терминале
А якже тестовий платьожик? Наприклад, пакетною Альфою з нульовим залишком...
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:55
А якже тестовий платьожик? Наприклад, пакетною Альфою з нульовим залишком...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:46
...и потом еще нуна зачатиться у Алки, а для этого найти инет де... у санатории то
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:04
Тогда нужно моню взять для подстраховки. Установить 0 лимит (али запрет платить бесконтактом) приложить карту и звонить в поддержку за МСС-кодом
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:13
І накінець після того як пояснили, що кешбеку за друга не буде, начислили сам кешбек і мені і другу. Я вже махнув рукою і ніяких додаткових дій не робив
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:29
В среду отправил приглашение коллеге на Зелёную, сегодня он её получил. И сегодня же кэшбек 50 грн. у меня на счету! Офиг... - это впервые, судя по ветке, такая реактивность?
P.S. Сбрасывал ему ссылку на Viber - перешли по ней, ввели номер телефона и точное ФИО на украинском. Может это важно?
Додано: Суб 25 січ, 2020 17:14
Мені кишмиш теж приходив того ж дня чи наступного (точно не відслідковував). Негативних відгуків завжди більше, ніж позитивних, бо стимул написати про проблем значно вищий, ніж писати, що усе працює, як і мало працювати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 25 січ, 2020 19:02
Точняк, мені також. Але маємо визнати, що не все та не завжди в цьому ломбарді працює як мало би...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:00
А если у меня зарплатная карта в Привате, то я смогу с этой карты открыть депозит "Безналоговый" в А-Банке?
Либертарианец
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:15
Это я знаю
Но я знаю, что у них когда-то было снятие без комиссии в банкоматах, и вообще какая-то партнерская программа.
Либертарианец
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