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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
67
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:55

  escobar написав:
  tavs написав:
  Flamingo написав:Но надо в любом случае тестить. Предоставленной Вами информации - явно недостаточно ;(
Больше информации у меня нет, так как еду с женой первый раз и не знаю что там да как.

Значит первооткрывателем будете. Ну или можно выпытывать у клерков за стойкой, какой же мсс код забит у них в терминале :lol:

А якже тестовий платьожик? Наприклад, пакетною Альфою з нульовим залишком...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:46

  kreuz написав:
  escobar написав:
  tavs написав: Больше информации у меня нет, так как еду с женой первый раз и не знаю что там да как.

Значит первооткрывателем будете. Ну или можно выпытывать у клерков за стойкой, какой же мсс код забит у них в терминале :lol:

А якже тестовий платьожик? Наприклад, пакетною Альфою з нульовим залишком...

...и потом еще нуна зачатиться у Алки, а для этого найти инет де... у санатории то :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:04

Тогда нужно моню взять для подстраховки. Установить 0 лимит (али запрет платить бесконтактом) приложить карту и звонить в поддержку за МСС-кодом :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:13

  Ой+ написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Vorlon написав:А как быстро банк реагирует на заявки по открытию Зелёной? Коллега по моему приглашению оставил заявку прямо со смартфона - несколько часов прошло и никакой реакции... :?

В такой ситуации позвонил на горячку, сказали: "не ждите приглашения, оформляйте".
Оформили сразу же (сидели на лавочке под отделением, на фестивалке). Кешбек пришёл "согласно графику", чуть больше недели, без дополнительных напоминаний

Впринципе не лишним будет уточнить актуальный "порядок" на горячке


Мені сьогодні якраз дзвонили по заявці за "друга" і сказали, що порядок такий, що треба отримавши запрошення заповнити заявку, тоді по дзвінку отримувати картку, а так як у нас заявки не було, то і кешбеку не буде також.
Хоча в умовах, по крайній мірі на поверхні, такого не видно.


І накінець після того як пояснили, що кешбеку за друга не буде, начислили сам кешбек і мені і другу. Я вже махнув рукою і ніяких додаткових дій не робив :D
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:29

В среду отправил приглашение коллеге на Зелёную, сегодня он её получил. И сегодня же кэшбек 50 грн. у меня на счету! Офиг... - это впервые, судя по ветке, такая реактивность? :mrgreen:

P.S. Сбрасывал ему ссылку на Viber - перешли по ней, ввели номер телефона и точное ФИО на украинском. Может это важно?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:14

Мені кишмиш теж приходив того ж дня чи наступного (точно не відслідковував). Негативних відгуків завжди більше, ніж позитивних, бо стимул написати про проблем значно вищий, ніж писати, що усе працює, як і мало працювати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:02

  klug написав:Мені кишмиш теж приходив того ж дня чи наступного (точно не відслідковував). Негативних відгуків завжди більше, ніж позитивних, бо стимул написати про проблем значно вищий, ніж писати, що усе працює, як і мало працювати.

Точняк, мені також. Але маємо визнати, що не все та не завжди в цьому ломбарді працює як мало би...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:00

А если у меня зарплатная карта в Привате, то я смогу с этой карты открыть депозит "Безналоговый" в А-Банке?
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:02

Jorj
Нет. Это разные банки.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:15

  novichok написав:Jorj
Нет. Это разные банки.

Это я знаю :)
Но я знаю, что у них когда-то было снятие без комиссии в банкоматах, и вообще какая-то партнерская программа.
Либертарианец
Jorj
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