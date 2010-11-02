наразі партньорская програма ужалась до мінімума - це безкоштовне поповнення АБ-карток (Уні, коміс 0 при наявності АБ карти) в ПБ ТСО і зняття кешу із ПБ АТМ під 0 (АБ КДВ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:28
Re: А-Банк
наразі партньорская програма ужалась до мінімума - це безкоштовне поповнення АБ-карток (Уні, коміс 0 при наявності АБ карти) в ПБ ТСО і зняття кешу із ПБ АТМ під 0 (АБ КДВ)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:30
В банкоматах з КДВ Братків партнерство залишилось без комісії як і скрізь.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:41
"Не той тепер Миргород.
Хорол рiчка не та".
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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