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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
67
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:28

Re: А-Банк

  Jorj написав:и вообще какая-то партнерская программа.


наразі партньорская програма ужалась до мінімума - це безкоштовне поповнення АБ-карток (Уні, коміс 0 при наявності АБ карти) в ПБ ТСО і зняття кешу із ПБ АТМ під 0 (АБ КДВ)
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:30

  Jorj написав:
  novichok написав:Jorj
Нет. Это разные банки.

Это я знаю :)
Но я знаю, что у них когда-то было снятие без комиссии в банкоматах, и вообще какая-то партнерская программа.

В банкоматах з КДВ Братків партнерство залишилось без комісії як і скрізь.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:41

  Jorj написав:
  novichok написав:Jorj
Нет. Это разные банки.

Это я знаю :)
Но я знаю, что у них когда-то было снятие без комиссии в банкоматах, и вообще какая-то партнерская программа.

"Не той тепер Миргород.
Хорол рiчка не та".
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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