наразі партньорская програма ужалась до мінімума - це безкоштовне поповнення АБ-карток (Уні, коміс 0 при наявності АБ карти) в ПБ ТСО і зняття кешу із ПБ АТМ під 0 (АБ КДВ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:28
Re: А-Банк
наразі партньорская програма ужалась до мінімума - це безкоштовне поповнення АБ-карток (Уні, коміс 0 при наявності АБ карти) в ПБ ТСО і зняття кешу із ПБ АТМ під 0 (АБ КДВ)
+50грн !
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Додано: Суб 25 січ, 2020 21:30
В банкоматах з КДВ Братків партнерство залишилось без комісії як і скрізь.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 21:41
"Не той тепер Миргород.
Хорол рiчка не та".
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:04
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:15
Есть возможность в ИБ попытаться поднять кредлимит? Или только по инициативе банка?
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:17
Порт
А зачем он вам? Мне впервые налили 20 тысяч на днях - сразу же понизил до нуля.
Размещайте депозит и через год максимум вам лимит банк сам предложит.
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:37
Я спросил не зачем он мне, а как его повысить в ИБ, не дожидаясь, пока банк сам предложит.
Востаннє редагувалось Порт в Нед 26 січ, 2020 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:37
Кредитная история нормальная? Депо в банке есть? Сейчас лимит не очень большой? Имеется в виду несколько тысяч? Если да - пробуйте - скорее всего поднимут без проблем. Если депо нет это хуже. При наличии депо ломбард наливает очень даже не плохо
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Нед 26 січ, 2020 23:20
Можно протянуть ползунок в приложении, или интернет-банкинге.
Вообще этот банчок охотно льёт лимиты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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