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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
67
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:28

Re: А-Банк

  Jorj написав:и вообще какая-то партнерская программа.


наразі партньорская програма ужалась до мінімума - це безкоштовне поповнення АБ-карток (Уні, коміс 0 при наявності АБ карти) в ПБ ТСО і зняття кешу із ПБ АТМ під 0 (АБ КДВ)
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:30

  Jorj написав:
  novichok написав:Jorj
Нет. Это разные банки.

Это я знаю :)
Но я знаю, что у них когда-то было снятие без комиссии в банкоматах, и вообще какая-то партнерская программа.

В банкоматах з КДВ Братків партнерство залишилось без комісії як і скрізь.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:41

  Jorj написав:
  novichok написав:Jorj
Нет. Это разные банки.

Это я знаю :)
Но я знаю, что у них когда-то было снятие без комиссии в банкоматах, и вообще какая-то партнерская программа.

"Не той тепер Миргород.
Хорол рiчка не та".
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:04

  Jorj написав:А если у меня зарплатная карта в Привате, то я смогу с этой карты открыть депозит "Безналоговый" в А-Банке?

Лол.
Давно уже нет.
Сиамских близнецов после национализации примата быстро разделили
(аккурат после чего шапито, кстати, начало радовать клиентов ворохом проблем с данными и базой)
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:15

Есть возможность в ИБ попытаться поднять кредлимит? Или только по инициативе банка?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:17

Порт
А зачем он вам? Мне впервые налили 20 тысяч на днях - сразу же понизил до нуля.

Размещайте депозит и через год максимум вам лимит банк сам предложит.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:37

  Vorlon написав:Порт
А зачем он вам? Мне впервые налили 20 тысяч на днях - сразу же понизил до нуля.

Размещайте депозит и через год максимум вам лимит банк сам предложит.

Я спросил не зачем он мне, а как его повысить в ИБ, не дожидаясь, пока банк сам предложит.
Востаннє редагувалось Порт в Нед 26 січ, 2020 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:37

  Порт написав:Есть возможность в ИБ попытаться поднять кредлимит? Или только по инициативе банка?

Кредитная история нормальная? Депо в банке есть? Сейчас лимит не очень большой? Имеется в виду несколько тысяч? Если да - пробуйте - скорее всего поднимут без проблем. Если депо нет это хуже. При наличии депо ломбард наливает очень даже не плохо
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 23:20

  Порт написав:Есть возможность в ИБ попытаться поднять кредлимит? Или только по инициативе банка?

Можно протянуть ползунок в приложении, или интернет-банкинге.
Вообще этот банчок охотно льёт лимиты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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