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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
67
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:23

Re: А-Банк

Не могу форвардом вытянуть 50000 грн с кдв. Поддержка решает вопрос уже час.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:40

lubopytnaya
Ну не знаю - через пару часов после установки лимита в мобильном приложении подал заявку на понижении до нуля. Сразу выполнилась. Попыток возврата лимита не было :)

  andreyiskra написав:Не могу форвардом вытянуть 50000 грн с кдв. Поддержка решает вопрос уже час.

Ну так не более 25 тысяч за раз! Или 24999 грн. - не уверен... Пробовали так?
Vorlon
 
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