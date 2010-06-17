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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 09:23
Не могу форвардом вытянуть 50000 грн с кдв. Поддержка решает вопрос уже час.
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andreyiskra
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Додано: Пон 27 січ, 2020 09:40
lubopytnaya
Ну не знаю - через пару часов после установки лимита в мобильном приложении подал заявку на понижении до нуля. Сразу выполнилась. Попыток возврата лимита не было
andreyiskra написав:
Не могу форвардом вытянуть 50000 грн с кдв. Поддержка решает вопрос уже час.
Ну так не более 25 тысяч за раз! Или 24999 грн. - не уверен... Пробовали так?
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Vorlon
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