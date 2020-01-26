Додано: Пон 27 січ, 2020 11:28

andreyiskra написав: После часа колдовства гарячки и 10 попыток перевести - все получилось. 50к ушло одним переводом. После часа колдовства гарячки и 10 попыток перевести - все получилось. 50к ушло одним переводом.

Хорошо Вам - а мне сегодня при попытке через Т2Ю погасить кредитку на смешные 527,09 грн. - заблочили карту с требованием обязательно приехать в отделение с паспортом. И никак по другому. Причем если бы хоть уведомляли, что из-за интернет-лимита - а то Тася просто сообщает об отказе, ломбард смс слать перестали - типа перешли на пуши, а пуши пришли с опозданием в 15 минут когда карта уже была в блоке. С - сервис!Ну и в самом отделении - разблокировка заняла минут 10 - они запрос по внутренней связи посылают в головной банк - видят что он дошел, но его почему-то там не читают. Думал уже с другой банки гасиЦЦа