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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1517151815191520

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
67
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:23

Re: А-Банк

Не могу форвардом вытянуть 50000 грн с кдв. Поддержка решает вопрос уже час.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:40

lubopytnaya
Ну не знаю - через пару часов после установки лимита в мобильном приложении подал заявку на понижении до нуля. Сразу выполнилась. Попыток возврата лимита не было :)

  andreyiskra написав:Не могу форвардом вытянуть 50000 грн с кдв. Поддержка решает вопрос уже час.

Ну так не более 25 тысяч за раз! Или 24999 грн. - не уверен... Пробовали так?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:25

Re: А-Банк

После часа колдовства гарячки и 10 попыток перевести - все получилось. 50к ушло одним переводом.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:24

  andreyiskra написав:Не могу форвардом вытянуть 50000 грн с кдв. Поддержка решает вопрос уже час.

Співчуваю. :(
Якщо є можливість значні суми тільки налом з каси в касу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:28

  andreyiskra написав:После часа колдовства гарячки и 10 попыток перевести - все получилось. 50к ушло одним переводом.

Хорошо Вам - а мне сегодня при попытке через Т2Ю погасить кредитку на смешные 527,09 грн. - заблочили карту с требованием обязательно приехать в отделение с паспортом. И никак по другому. Причем если бы хоть уведомляли, что из-за интернет-лимита - а то Тася просто сообщает об отказе, ломбард смс слать перестали - типа перешли на пуши, а пуши пришли с опозданием в 15 минут когда карта уже была в блоке. С - сервис!
Ну и в самом отделении - разблокировка заняла минут 10 - они запрос по внутренней связи посылают в головной банк - видят что он дошел, но его почему-то там не читают. Думал уже с другой банки гасиЦЦа :evil:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:38

  Vorlon написав:lubopytnaya
Ну не знаю - через пару часов после установки лимита в мобильном приложении подал заявку на понижении до нуля. Сразу выполнилась. Попыток возврата лимита не было :)

  andreyiskra написав:Не могу форвардом вытянуть 50000 грн с кдв. Поддержка решает вопрос уже час.

Ну так не более 25 тысяч за раз! Или 24999 грн. - не уверен... Пробовали так?

На вхід у Форвард 59к не пускало (хоч Монін ліміт дозволяв), а 58к пустило провести. А от на вихід з Форварда наче підняти р2р-ліміт більш як 14999 не дозволяє, навіть 15к уже не пускає...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:41

  Порт написав:Есть возможность в ИБ попытаться поднять кредлимит? Или только по инициативе банка?

Позавчера получил по Вайбер - Вы хороший клиент и мы увеличили лимит на Вашей "Зеленая". Было 15, стало 35.
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