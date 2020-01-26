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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 09:23
Re: А-Банк
Не могу форвардом вытянуть 50000 грн с кдв. Поддержка решает вопрос уже час.
Додано: Пон 27 січ, 2020 09:40
lubopytnaya
Ну не знаю - через пару часов после установки лимита в мобильном приложении подал заявку на понижении до нуля. Сразу выполнилась. Попыток возврата лимита не было
Ну так не более 25 тысяч за раз! Или 24999 грн. - не уверен... Пробовали так?
Додано: Пон 27 січ, 2020 10:25
Re: А-Банк
После часа колдовства гарячки и 10 попыток перевести - все получилось. 50к ушло одним переводом.
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:24
Співчуваю.
Якщо є можливість значні суми тільки налом з каси в касу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:28
Хорошо Вам - а мне сегодня при попытке через Т2Ю погасить кредитку на смешные 527,09 грн. - заблочили карту с требованием обязательно приехать в отделение с паспортом. И никак по другому. Причем если бы хоть уведомляли, что из-за интернет-лимита - а то Тася просто сообщает об отказе, ломбард смс слать перестали - типа перешли на пуши, а пуши пришли с опозданием в 15 минут когда карта уже была в блоке. С - сервис!
Ну и в самом отделении - разблокировка заняла минут 10 - они запрос по внутренней связи посылают в головной банк - видят что он дошел, но его почему-то там не читают. Думал уже с другой банки гасиЦЦа
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:38
На вхід у Форвард 59к не пускало (хоч Монін ліміт дозволяв), а 58к пустило провести. А от на вихід з Форварда наче підняти р2р-ліміт більш як 14999 не дозволяє, навіть 15к уже не пускає...
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Додано: Пон 27 січ, 2020 12:41
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