Нема дурних під 16,5% заходити...поповнення під 18,5% вроді не закрили...поки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:06
Нема дурних під 16,5% заходити...поповнення під 18,5% вроді не закрили...поки.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 15:20
Re: А-Банк
Выплачивают нормально.У кого нет старых стобов,то можна заходить.
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:59
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:25
Только вот старшенький с моней еще и левую комиссию за "пользование средствами" не гнушаются стягивать, а потому ставка выходит не 0,00001%, а вполне себе от 25% годовых.
Потому интересно, как дела обстоят здесь.
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:48
Ерунду какую-то пишите. Покупал в ноябре 2018-го в Алло через Моно смартфон в рассрочку (Покупка частями) на 7 частей. Выплатил в июне 2019-го. Не переплатил ни копейки!!! О каких процентах идёт речь? О ноль целых хрен десятых?
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:04
Старший знімає за ОЧ 0,01% з кожного платежу, 25% там ніяк не накапу, але за умови, що списання 2-го і далі платежів йде за свої. За аналогічним сервісом ПЧ моно без комісії списує навіть з кредитних. Давайте конкретно: за якою саме послугою і за власні чи кредитні ці двоє беруть з вас 25% річних? Бо кожен з ним має дуже схожі послуги, де комісію платить клієнт, а не точка продажу і є підозра, що ви їх можете плутати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:36
Re: А-Банк
Це ж за один підхід
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:42
Считали разницу на 3 месяца?
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:54
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:57
вопрос по А-шке.
Вчера платил за транспортировку газа, там счет Мегабанка 351629.
Но в Плат поручении оба счета А-шкины, один мой карточный, второй - 2924.
Дойдет оно?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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