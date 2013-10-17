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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1518151915201521

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
67
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:06

  ruvex написав:Кишмиш (Трансфер-бонус) как сейчас выплачивают, без задержек?

Нема дурних під 16,5% заходити...поповнення під 18,5% вроді не закрили...поки. :wink:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:20

Re: А-Банк

Выплачивают нормально.У кого нет старых стобов,то можна заходить.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:59

  escobar написав:А кто нибудь пользовался "плати частями" Абанка? Какая реальный платежи и кредитная ставка выходят?

Мануал пише, що реальна ставка 0,12 - 0,14%. Напевно трусять по 0,01% як старшенький.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:25

  klug написав:
  escobar написав:А кто нибудь пользовался "плати частями" Абанка? Какая реальный платежи и кредитная ставка выходят?

Мануал пише, що реальна ставка 0,12 - 0,14%. Напевно трусять по 0,01% як старшенький.

Только вот старшенький с моней еще и левую комиссию за "пользование средствами" не гнушаются стягивать, а потому ставка выходит не 0,00001%, а вполне себе от 25% годовых.
Потому интересно, как дела обстоят здесь.
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:48

  escobar написав:Только вот старшенький с моней еще и левую комиссию за "пользование средствами" не гнушаются стягивать, а потому ставка выходит не 0,00001%, а вполне себе от 25% годовых.

Ерунду какую-то пишите. Покупал в ноябре 2018-го в Алло через Моно смартфон в рассрочку (Покупка частями) на 7 частей. Выплатил в июне 2019-го. Не переплатил ни копейки!!! О каких процентах идёт речь? О ноль целых хрен десятых? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:04

  escobar написав:
  klug написав:
  escobar написав:А кто нибудь пользовался "плати частями" Абанка? Какая реальный платежи и кредитная ставка выходят?

Мануал пише, що реальна ставка 0,12 - 0,14%. Напевно трусять по 0,01% як старшенький.

Только вот старшенький с моней еще и левую комиссию за "пользование средствами" не гнушаются стягивать, а потому ставка выходит не 0,00001%, а вполне себе от 25% годовых.
Потому интересно, как дела обстоят здесь.

Старший знімає за ОЧ 0,01% з кожного платежу, 25% там ніяк не накапу, але за умови, що списання 2-го і далі платежів йде за свої. За аналогічним сервісом ПЧ моно без комісії списує навіть з кредитних. Давайте конкретно: за якою саме послугою і за власні чи кредитні ці двоє беруть з вас 25% річних? Бо кожен з ним має дуже схожі послуги, де комісію платить клієнт, а не точка продажу і є підозра, що ви їх можете плутати.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:36

Re: А-Банк

  kreuz написав:А от на вихід з Форварда наче підняти р2р-ліміт більш як 14999 не дозволяє, навіть 15к уже не пускає...

Це ж за один підхід
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:42

  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:Кишмиш (Трансфер-бонус) как сейчас выплачивают, без задержек?

Нема дурних під 16,5% заходити...поповнення під 18,5% вроді не закрили...поки. :wink:

Считали разницу на 3 месяца?
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:54

  lubarec написав:Выплачивают нормально.У кого нет старых стобов,то можна заходить.

А что акцию продлили? и 0,5% выплачивают кеш-бек?
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:57

вопрос по А-шке.

Вчера платил за транспортировку газа, там счет Мегабанка 351629.
Но в Плат поручении оба счета А-шкины, один мой карточный, второй - 2924.
Дойдет оно?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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