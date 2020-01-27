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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 22:04
Goodman написав:
Вчера платил за транспортировку газа, там счет Мегабанка 351629.
Но в Плат поручении оба счета А-шкины, один мой карточный, второй - 2924.
Дойдет оно?
Дело в том,что если сразу смотреть после оплаты,будет показывать а—шкины,если на следующий день после 15.00 во вкладке заказать квитанцию,то все гуд.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 22:15
escobar написав:
А кто нибудь пользовался "плати частями" Абанка?
Было дело в конце декабря.
escobar написав:
Какая реальный платежи и кредитная ставка выходят?
Согласно документам, которые можно получить на электронную почту с мобильного приложения, — 0,12% годовых (процентная ставка и она же реальная).
klug написав:
Напевно трусять по 0,01% як старшенький.
Да, всё аналогично.
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