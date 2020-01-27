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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1519152015211522

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
67
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:04

  Goodman написав:Вчера платил за транспортировку газа, там счет Мегабанка 351629.
Но в Плат поручении оба счета А-шкины, один мой карточный, второй - 2924.
Дойдет оно?

Дело в том,что если сразу смотреть после оплаты,будет показывать а—шкины,если на следующий день после 15.00 во вкладке заказать квитанцию,то все гуд.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:15

Re: А-Банк

  escobar написав:А кто нибудь пользовался "плати частями" Абанка?
Было дело в конце декабря.

  escobar написав:Какая реальный платежи и кредитная ставка выходят?
Согласно документам, которые можно получить на электронную почту с мобильного приложения, — 0,12% годовых (процентная ставка и она же реальная).

  klug написав:Напевно трусять по 0,01% як старшенький.
Да, всё аналогично.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:27

  ruvex написав:Кишмиш (Трансфер-бонус) как сейчас выплачивают, без задержек?

У меня создают уже третью заявку на решение проблемы, и кишмиша (Трансфер-бонус)нет с 15 декабря. Если это нормально, то выплачивают нормально :mrgreen:
deneg net
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