Дело в том,что если сразу смотреть после оплаты,будет показывать а—шкины,если на следующий день после 15.00 во вкладке заказать квитанцию,то все гуд.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 22:04
Дело в том,что если сразу смотреть после оплаты,будет показывать а—шкины,если на следующий день после 15.00 во вкладке заказать квитанцию,то все гуд.
Додано: Пон 27 січ, 2020 22:15
Re: А-Банк
Было дело в конце декабря.
Согласно документам, которые можно получить на электронную почту с мобильного приложения, — 0,12% годовых (процентная ставка и она же реальная).
Да, всё аналогично.
Додано: Пон 27 січ, 2020 22:27
Додано: Вів 28 січ, 2020 00:24
Re: А-Банк
У Абанка аппликуха тяжелая и требует такого количества прав , будто они за тобой круглосуточно следить собираются.
Что там в кешбеке обычно дают ? из десктопного А-24 выбирать категории кешбека нет возможности ?
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