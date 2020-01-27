Дело в том,что если сразу смотреть после оплаты,будет показывать а—шкины,если на следующий день после 15.00 во вкладке заказать квитанцию,то все гуд.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 22:04
Дело в том,что если сразу смотреть после оплаты,будет показывать а—шкины,если на следующий день после 15.00 во вкладке заказать квитанцию,то все гуд.
Додано: Пон 27 січ, 2020 22:15
Re: А-Банк
Было дело в конце декабря.
Согласно документам, которые можно получить на электронную почту с мобильного приложения, — 0,12% годовых (процентная ставка и она же реальная).
Да, всё аналогично.
Додано: Пон 27 січ, 2020 22:27
Додано: Вів 28 січ, 2020 00:24
Re: А-Банк
У Абанка аппликуха тяжелая и требует такого количества прав , будто они за тобой круглосуточно следить собираются.
Что там в кешбеке обычно дают ? из десктопного А-24 выбирать категории кешбека нет возможности ?
Додано: Вів 28 січ, 2020 01:56
Щомісяця категорії інші - на зразок котобанку, уся робота з кишмишем лише через мобільну версію. Теж напружують ці зонди у всіх місцях. Прихват уже відпустило, а цих, схоже, що довго буде тримати. Або знімайте шапочку, а бо ставте у емулятор.
Актуальні пропозиції viewtopic.php?p=4829874#p4829874 За кредитні 1% у вибраних категоріях.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 28 січ, 2020 02:29
дякую, я поки з котом в шапочці посиджу, так спокійніше, до речі - поки нема сенсу зонди собі встромляти - майже такі самі котячі %%. Але на майбутнє про ємулятор - цікаво - чим саме порадите користуватись в разі необхідності ?
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