Пос конечно же. Откуда там р2р? - но мсс "гос.услуги" или что-то подобное - за них никто обычно не дает кишмиша. Я год назад за выписку с земреестра платил - тася по Виике ничего не налила ;(
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 11:50
Пос конечно же. Откуда там р2р? - но мсс "гос.услуги" или что-то подобное - за них никто обычно не дает кишмиша. Я год назад за выписку с земреестра платил - тася по Виике ничего не налила ;(
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:00
Re: А-Банк
Коллега полагает что там развод как у Новой Пошты при оплате обратки - проходит как снятие кредитных.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:01
Vorlon использовав "выплатить депозит по реквизитам" в приложении Монобанк. К тому же в условиях акции "Зимний запас" не было указано, что только за перевод PtP банк выплачивает кэшбэк. Цитата: "Якщо клієнт поповнить картку А-Банку, або перерахує на неї кошти з картки
Банку і в періоді 2-х календарних днів оформить вклад Online, ми повернемо клієнту
комісію за переказ/поповнення картки у вигляді кешбеку (надається для власників
картки Зелена та Універсальна Gold з PayPass)." Где здесь о том, что каким способом нужно сделать перевод/пополнение карты?
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:06
Так-так, саме так і полагаю на якусь подляну...
Але повірю Flamingo, протестую і доложу по формі
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:11
не хочется получить блокировку от Монобанка за превышения лимитов П2П
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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