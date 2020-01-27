Пос конечно же. Откуда там р2р? - но мсс "гос.услуги" или что-то подобное - за них никто обычно не дает кишмиша. Я год назад за выписку с земреестра платил - тася по Виике ничего не налила ;(
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 11:50
Пос конечно же. Откуда там р2р? - но мсс "гос.услуги" или что-то подобное - за них никто обычно не дает кишмиша. Я год назад за выписку с земреестра платил - тася по Виике ничего не налила ;(
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq ; - 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 ; - 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:00
Re: А-Банк
Коллега полагает что там развод как у Новой Пошты при оплате обратки - проходит как снятие кредитных.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:01
Vorlon использовав "выплатить депозит по реквизитам" в приложении Монобанк. К тому же в условиях акции "Зимний запас" не было указано, что только за перевод PtP банк выплачивает кэшбэк. Цитата: "Якщо клієнт поповнить картку А-Банку, або перерахує на неї кошти з картки
Банку і в періоді 2-х календарних днів оформить вклад Online, ми повернемо клієнту
комісію за переказ/поповнення картки у вигляді кешбеку (надається для власників
картки Зелена та Універсальна Gold з PayPass)." Где здесь о том, что каким способом нужно сделать перевод/пополнение карты?
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:06
Так-так, саме так і полагаю на якусь подляну...
Але повірю Flamingo, протестую і доложу по формі
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:11
не хочется получить блокировку от Монобанка за превышения лимитов П2П
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:22
У мони есть блокировка (по крайней мере была) за превышение 250к по приходу на карту. Не выпускают без комиса сэп больше 20к на юрлицо. А что есть блок за превышение лимитов р2р?
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq ; - 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 ; - 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:24
Re: А-Банк
Если есть Виика с лимитом - тестируйте ней. Но положив на нее также свои. Если будет "подляна" - спишутся свои - и не попадете на комис, если все будет ОК - спишутся кредитные - в грейсе, а если повезет то еще и кышмыш капнет (по выписке с госземреестра не капнул - но списались кредитные без каких-либо неприятных последствий).
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq ; - 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 ; - 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:27
Re: А-Банк
Вам "шашечки или ехать"? Там все правильно написано и за СЭП кэшбек тоже положен. Но на форуме давно уже обсуждалось и многократно было доказано, что за р2р - кэшбек выплачивается быстро и легко, а за СЭП - долго, нудно, со значительными задержками и часто, с недовольством вкладчика. Вот поэтому Vorlon и спросил - зачем из двух способов Вы избрали более трудный?
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq ; - 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 ; - 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:34
Flamingo
Вы прямо с полуслова меня понимаете! И толкуете лучше всех Да и вообще СЭП априори дольше и в прохождении и в первоначальном создании шаблона платежа. А большинство жителей страны ИМХО так и вообще не знает, что это за три буквы такие...
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:48
лимит = 250к,
а 250к - это за 30 дней подряд или с 1- го числа месяца ?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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