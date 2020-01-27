Додано: Вів 28 січ, 2020 12:27

summerbornn написав: Где здесь о том, что каким способом нужно сделать перевод/пополнение карты? Где здесь о том, что каким способом нужно сделать перевод/пополнение карты?

Вам "шашечки или ехать"? Там все правильно написано и за СЭП кэшбек тоже положен. Но на форуме давно уже обсуждалось и многократно было доказано, что за р2р - кэшбек выплачивается быстро и легко, а за СЭП - долго, нудно, со значительными задержками и часто, с недовольством вкладчика. Вот поэтому Vorlon и спросил - зачем из двух способов Вы избрали более трудный?