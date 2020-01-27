А зачем, простите, вы использовали СЭП вместо обычного перевода с карты на карту?[/quote]
не хочется получить блокировку от Монобанка за превышения лимитов П2П[/quote]
У мони есть блокировка (по крайней мере была) за превышение 250к по приходу на карту. Не выпускают без комиса сэп больше 20к на юрлицо. А что есть блок за превышение лимитов р2р?[/quote]
лимит = 250к,
а 250к - это за 30 дней подряд или с 1- го числа месяца ?[/quote]
У Мони финмон в разы адекватнее того же ПУМба.
У Мони разблокировка занимает 1-2 суток; а у того же ПУМБа - от 2 до 6 месяцев, если не уложился - разрыв отношений.