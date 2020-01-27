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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:29

А зачем, простите, вы использовали СЭП вместо обычного перевода с карты на карту?[/quote]
не хочется получить блокировку от Монобанка за превышения лимитов П2П[/quote]
У мони есть блокировка (по крайней мере была) за превышение 250к по приходу на карту. Не выпускают без комиса сэп больше 20к на юрлицо. А что есть блок за превышение лимитов р2р?[/quote]
лимит = 250к,
а 250к - это за 30 дней подряд или с 1- го числа месяца ?[/quote]

У Мони финмон в разы адекватнее того же ПУМба.
У Мони разблокировка занимает 1-2 суток; а у того же ПУМБа - от 2 до 6 месяцев, если не уложился - разрыв отношений.
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:43

  Sergion написав:У Мони разблокировка занимает 1-2 суток; а у того же ПУМБа - от 2 до 6 месяцев, если не уложился - разрыв отношений.

кто не уложился банк или клиент?
и во что не уложился?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:56

Re: А-Банк

  J написав:а 250к - это за 30 дней подряд или с 1- го числа месяца ?
С 1 числа месяца. Потом счетчик обнуляется. По крайне мере так было в октябре когда я поймал свой "первый блок". Об этом мне писала поддержка
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Flamingo
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