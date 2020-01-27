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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:29
А зачем, простите, вы использовали СЭП вместо обычного перевода с карты на карту?[/quote]
не хочется получить блокировку от Монобанка за превышения лимитов П2П[/quote]
У мони есть блокировка (по крайней мере была) за превышение 250к по приходу на карту. Не выпускают без комиса сэп больше 20к на юрлицо. А что есть блок за превышение лимитов р2р?[/quote]
лимит = 250к,
а 250к - это за 30 дней подряд или с 1- го числа месяца ?[/quote]
У Мони финмон в разы адекватнее того же ПУМба.
У Мони разблокировка занимает 1-2 суток; а у того же ПУМБа - от 2 до 6 месяцев, если не уложился - разрыв отношений.
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Sergion
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Додано: Вів 28 січ, 2020 14:43
Sergion написав:
У Мони разблокировка занимает 1-2 суток; а у того же ПУМБа - от 2 до 6 месяцев, если не уложился - разрыв отношений.
кто не уложился банк или клиент?
и во что не уложился?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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J
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Додано: Вів 28 січ, 2020 14:56
J написав:
а 250к - это за 30 дней подряд или с 1- го числа месяца ?
С 1 числа месяца. Потом счетчик обнуляется. По крайне мере так было в октябре когда я поймал свой "первый блок". Об этом мне писала поддержка
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Flamingo
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