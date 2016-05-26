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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:29
А зачем, простите, вы использовали СЭП вместо обычного перевода с карты на карту?[/quote]
не хочется получить блокировку от Монобанка за превышения лимитов П2П[/quote]
У мони есть блокировка (по крайней мере была) за превышение 250к по приходу на карту. Не выпускают без комиса сэп больше 20к на юрлицо. А что есть блок за превышение лимитов р2р?[/quote]
лимит = 250к,
а 250к - это за 30 дней подряд или с 1- го числа месяца ?[/quote]
У Мони финмон в разы адекватнее того же ПУМба.
У Мони разблокировка занимает 1-2 суток; а у того же ПУМБа - от 2 до 6 месяцев, если не уложился - разрыв отношений.
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Sergion
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Додано: Вів 28 січ, 2020 14:43
Sergion написав:
У Мони разблокировка занимает 1-2 суток; а у того же ПУМБа - от 2 до 6 месяцев, если не уложился - разрыв отношений.
кто не уложился банк или клиент?
и во что не уложился?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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J
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Додано: Вів 28 січ, 2020 14:56
J написав:
а 250к - это за 30 дней подряд или с 1- го числа месяца ?
С 1 числа месяца. Потом счетчик обнуляется. По крайне мере так было в октябре когда я поймал свой "первый блок". Об этом мне писала поддержка
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Flamingo
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Додано: Вів 28 січ, 2020 16:07
Flamingo написав: KVV написав:
Але повірю Flamingo, протестую і доложу по формі
Если есть Виика с лимитом - тестируйте ней. Но положив на нее также свои. Если будет "подляна" - спишутся свои - и не попадете на комис, если все будет ОК - спишутся кредитные - в грейсе, а если повезет то еще и кышмыш капнет (по выписке с госземреестра не капнул - но списались кредитные без каких-либо неприятных последствий).
Докладую
При оплаті Зе-картою на стійці працівниці ЦНАПу через термінал ОщАда пройшло як оплата за "Державна або громадська організація"(був присутній тільки коміс 2% за послуги самого банку чи ЦНАПу)
Також можна було оплатити:
- в касі банку(є в самому ЦНАПі)
- в терміналі ОщАда(є біля каси, але тільки карти ОщАду)
...який там МСС і коміс я хз
Платив Зе-картою тільки тому що дана категорія явно ніде не окешбечена + дівчата з відділення вже 2й місяць просять її заюзать хоча б на 100 грн
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KVV
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:57
KVV написав:
(був присутній тільки коміс 2% за послуги самого банку чи ЦНАПу)
Якби платили за реквізитами, то була б ця комісія? Виглядає, як чергові хитродупі, які всупереч правилам МПС та законам перекладають еквайрингову комісію на клієнтів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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