Додано: Вів 28 січ, 2020 18:20

klug написав: KVV написав: (був присутній тільки коміс 2% за послуги самого банку чи ЦНАПу) (був присутній тільки коміс 2% за послуги самого банку чи ЦНАПу)

Якби платили за реквізитами, то була б ця комісія? Виглядає, як чергові хитродупі, які всупереч правилам МПС та законам перекладають еквайрингову комісію на клієнтів. Якби платили за реквізитами, то була б ця комісія? Виглядає, як чергові хитродупі, які всупереч правилам МПС та законам перекладають еквайрингову комісію на клієнтів.

А вот я всегда хотел увидеть эти сами правила МПС... Кто-то может дать конкретную цитату с этого "запрета". Потому как путешествуя по миру я вижу что комиссию очень даже свободно перекладывают на покупателя даже обычные торговые точки (висит объявление возле кассы что налом по ценнику а картой на 3-5-7% выше). Более того - попробуйте заплатить за Визу в той же Индии через сайт - там Вам честно напишут о необходимости заплатить "транзакшн фии" сверх стоимости визы. И точно такой "фии" часто требует та же AirAsia - в случае если Вы не можете заплатить картой, выпущенной малазийско-сингапурско-тайско-индонезийским банком. Так что у меня есть сильные сомнения что эти самые правила МПС работают по всему миру. И да в Украине тоже масса таких случаев - то же самое не гнушаются делать и наши турфирмы - самый простой пример - тот же мисто трэвел - при оплате 15% тура в интернете - комис не возьмут, а вот при попытке доплатить 85% картой - вы обязаны будете доплатить и 2% за эквайринг, в то время как оплата по СЭПу - без комиса. Ну и не интернет а обычные "наземные" турфирмы с официальными офисами сами с порога заявляют - или нал по "счетчику" или терминал с +2%. Я как-то попытался найти хоть какую-то нормативку по Украине по поводу того что нельзя при оплате картой требовать с плательщика что либо сверху и ничего не нашел ;(. По Рашке выдает кучу ссылок - там действительно это урегулировано на законодательном уровне, а у нас только какие-то правила МПС, о которых все знают, но мало кто видел в глаза.А касаемо того случая что привел KVV - смотрите какая петрушка получается - я когда в прошлом году за виписку из геокадастра платил то тоже что-то типа 2% сверху "за процессинг" заплатил. И естественно как человек несколько подкованный в этих вопросах задал вопрос - WTF - откуда сумма сверху? На что получил спокойный ответ - вот та плата за выписку - она жестко регламентрована нормативными документами - она должна вся до копеечки поступить в бюджет - из нее нельзя удержать ни за какой эквайринг. Поэтому услуга оплаты картой предоставляется исключительно для удобства клиентов, которых заранее предупреждают - либо Вы киндуете в Ощад и платите там налом, либо картой тут, но с +2% за эквайрниг. "Ось така фигня малята!" (с) Дід Панас з "Вечірньої казки" на УТ-1.Поэтому буду очень благодарен любому, кто тыкнет носом в нормативку именно по Украине (пусть даже это будут правила МПС), где будет чётко написано о невозможности брать с плательщика карты комис за оплату картой, о запрете брать такой комис, ну и/или что либо подобное что можно было когда-нибудь предъявить.ЗЫ. Вот чего-то мне кажется - что подобный пунктик может быть в договоре конкретной торговой точки с банком, установившим им терминал. Но это немного будет не то. Получается общих правил по стране, запрещающих брать такой комис нет?