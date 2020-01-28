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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:29
А зачем, простите, вы использовали СЭП вместо обычного перевода с карты на карту?[/quote]
не хочется получить блокировку от Монобанка за превышения лимитов П2П[/quote]
У мони есть блокировка (по крайней мере была) за превышение 250к по приходу на карту. Не выпускают без комиса сэп больше 20к на юрлицо. А что есть блок за превышение лимитов р2р?[/quote]
лимит = 250к,
а 250к - это за 30 дней подряд или с 1- го числа месяца ?[/quote]
У Мони финмон в разы адекватнее того же ПУМба.
У Мони разблокировка занимает 1-2 суток; а у того же ПУМБа - от 2 до 6 месяцев, если не уложился - разрыв отношений.
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Sergion
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Додано: Вів 28 січ, 2020 14:43
Sergion написав:
У Мони разблокировка занимает 1-2 суток; а у того же ПУМБа - от 2 до 6 месяцев, если не уложился - разрыв отношений.
кто не уложился банк или клиент?
и во что не уложился?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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J
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Додано: Вів 28 січ, 2020 14:56
J написав:
а 250к - это за 30 дней подряд или с 1- го числа месяца ?
С 1 числа месяца. Потом счетчик обнуляется. По крайне мере так было в октябре когда я поймал свой "первый блок". Об этом мне писала поддержка
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Flamingo
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Додано: Вів 28 січ, 2020 16:07
Flamingo написав: KVV написав:
Але повірю Flamingo, протестую і доложу по формі
Если есть Виика с лимитом - тестируйте ней. Но положив на нее также свои. Если будет "подляна" - спишутся свои - и не попадете на комис, если все будет ОК - спишутся кредитные - в грейсе, а если повезет то еще и кышмыш капнет (по выписке с госземреестра не капнул - но списались кредитные без каких-либо неприятных последствий).
Докладую
При оплаті Зе-картою на стійці працівниці ЦНАПу через термінал ОщАда пройшло як оплата за "Державна або громадська організація"(був присутній тільки коміс 2% за послуги самого банку чи ЦНАПу)
Також можна було оплатити:
- в касі банку(є в самому ЦНАПі)
- в терміналі ОщАда(є біля каси, але тільки карти ОщАду)
...який там МСС і коміс я хз
Платив Зе-картою тільки тому що дана категорія явно ніде не окешбечена + дівчата з відділення вже 2й місяць просять її заюзать хоча б на 100 грн
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KVV
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:57
KVV написав:
(був присутній тільки коміс 2% за послуги самого банку чи ЦНАПу)
Якби платили за реквізитами, то була б ця комісія? Виглядає, як чергові хитродупі, які всупереч правилам МПС та законам перекладають еквайрингову комісію на клієнтів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:20
klug написав: KVV написав:
(був присутній тільки коміс 2% за послуги самого банку чи ЦНАПу)
Якби платили за реквізитами, то була б ця комісія? Виглядає, як чергові хитродупі, які всупереч правилам МПС та законам перекладають еквайрингову комісію на клієнтів.
А вот я всегда хотел увидеть эти сами правила МПС... Кто-то может дать конкретную цитату с этого "запрета". Потому как путешествуя по миру я вижу что комиссию очень даже свободно перекладывают на покупателя даже обычные торговые точки (висит объявление возле кассы что налом по ценнику а картой на 3-5-7% выше). Более того - попробуйте заплатить за Визу в той же Индии через сайт - там Вам честно напишут о необходимости заплатить "транзакшн фии" сверх стоимости визы. И точно такой "фии" часто требует та же AirAsia - в случае если Вы не можете заплатить картой, выпущенной малазийско-сингапурско-тайско-индонезийским банком. Так что у меня есть сильные сомнения что эти самые правила МПС работают по всему миру. И да в Украине тоже масса таких случаев - то же самое не гнушаются делать и наши турфирмы - самый простой пример - тот же мисто трэвел - при оплате 15% тура в интернете - комис не возьмут, а вот при попытке доплатить 85% картой - вы обязаны будете доплатить и 2% за эквайринг, в то время как оплата по СЭПу - без комиса. Ну и не интернет а обычные "наземные" турфирмы с официальными офисами сами с порога заявляют - или нал по "счетчику" или терминал с +2%. Я как-то попытался найти хоть какую-то нормативку по Украине по поводу того что нельзя при оплате картой требовать с плательщика что либо сверху и ничего не нашел ;(. По Рашке выдает кучу ссылок - там действительно это урегулировано на законодательном уровне, а у нас только какие-то правила МПС, о которых все знают, но мало кто видел в глаза.
А касаемо того случая что привел KVV - смотрите какая петрушка получается - я когда в прошлом году за виписку из геокадастра платил то тоже что-то типа 2% сверху "за процессинг" заплатил. И естественно как человек несколько подкованный в этих вопросах задал вопрос - WTF - откуда сумма сверху? На что получил спокойный ответ - вот та плата за выписку - она жестко регламентрована нормативными документами - она должна вся до копеечки поступить в бюджет - из нее нельзя удержать ни за какой эквайринг. Поэтому услуга оплаты картой предоставляется исключительно для удобства клиентов, которых заранее предупреждают - либо Вы киндуете в Ощад и платите там налом, либо картой тут, но с +2% за эквайрниг. "Ось така фигня малята!" (с) Дід Панас з "Вечірньої казки" на УТ-1.
Поэтому буду очень благодарен любому, кто тыкнет носом в нормативку именно по Украине (пусть даже это будут правила МПС), где будет чётко написано о невозможности брать с плательщика карты комис за оплату картой, о запрете брать такой комис, ну и/или что либо подобное что можно было когда-нибудь предъявить.
ЗЫ. Вот чего-то мне кажется - что подобный пунктик может быть в договоре конкретной торговой точки с банком, установившим им терминал. Но это немного будет не то. Получается общих правил по стране, запрещающих брать такой комис нет?
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Flamingo
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Додано: Вів 28 січ, 2020 19:00
Flamingo все разрешилось, банк кэшбэк выплатил. Но неужели нельзя настроить свою шайтан-машину, чтобы все работало на автомате?
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summerbornn
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Додано: Вів 28 січ, 2020 20:04
summerbornn написав:Flamingo
все разрешилось, банк кэшбэк выплатил. Но неужели нельзя настроить свою шайтан-машину, чтобы все работало на автомате?
А вы не поняли? Так вы и есть винтик этой шайтан-машины -- пока жужжите, вам чото делают, а промолчали бы... и так сошло бы
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 28 січ, 2020 20:05
summerbornn написав:Flamingo
все разрешилось, банк кэшбэк выплатил. Но неужели нельзя настроить свою шайтан-машину, чтобы все работало на автомате?
Тут ранее уже писалось, что по каким-то причинам а-банку сложно идентифицировать платежи по СЭП как подпадающие под акцию. По р2р такие проблемы были в самом начале, а потом все наладили. Поэтому завсегдатаи ветки были в курсе - хочешь кэшбек без проблем - используй р2р. Вы видимо ветку не читали ;(
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Flamingo
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Додано: Вів 28 січ, 2020 20:25
clientage написав: summerbornn написав:Flamingo
все разрешилось, банк кэшбэк выплатил. Но неужели нельзя настроить свою шайтан-машину, чтобы все работало на автомате?
А вы не поняли? Так вы и есть винтик этой шайтан-машины -- пока жужжите, вам чото делают, а промолчали бы... и так сошло бы
Какой-то Вы злой
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omb
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