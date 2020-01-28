omb написав:Какой-то Вы злой
Я два раза писал здесь заявку на ускорение прошлой заявки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:55
Я два раза писал здесь заявку на ускорение прошлой заявки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:56
clientage
не сипте солЬЬ на рану!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:01
klug, звісно що не було б але необхідно було б ставити мокру печатку на тій платіжці, що ІМХО не поєднується з поняттям "Країна в смартфоні"
Flamingo, я навіть скаржився на такий наземний магазин Привату(в магазі був його ПОС), який брав додаткові 2% за розрахунки картою - Голд-підтримка повідомила, що ніяк не може вплинути на магазин адже це нічим не заборонено
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