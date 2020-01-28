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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:55

  omb написав:
  clientage написав:
  summerbornn написав:Flamingo все разрешилось, банк кэшбэк выплатил. Но неужели нельзя настроить свою шайтан-машину, чтобы все работало на автомате?

А вы не поняли? Так вы и есть винтик этой шайтан-машины -- пока жужжите, вам чото делают, а промолчали бы... и так сошло бы :)
Какой-то Вы злой :)

Я два раза писал здесь заявку на ускорение прошлой заявки :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:56

clientage

не сипте солЬЬ на рану! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:01

  Flamingo написав:
  klug написав:
  KVV написав:(був присутній тільки коміс 2% за послуги самого банку чи ЦНАПу)

Якби платили за реквізитами, то була б ця комісія? Виглядає, як чергові хитродупі, які всупереч правилам МПС та законам перекладають еквайрингову комісію на клієнтів.

Вот чего-то мне кажется - что подобный пунктик может быть в договоре конкретной торговой точки с банком, установившим им терминал. Но это немного будет не то. Получается общих правил по стране, запрещающих брать такой комис нет?

klug, звісно що не було б але необхідно було б ставити мокру печатку на тій платіжці, що ІМХО не поєднується з поняттям "Країна в смартфоні"

Flamingo, я навіть скаржився на такий наземний магазин Привату(в магазі був його ПОС), який брав додаткові 2% за розрахунки картою - Голд-підтримка повідомила, що ніяк не може вплинути на магазин адже це нічим не заборонено
KVV
 
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