KVV написав:(був присутній тільки коміс 2% за послуги самого банку чи ЦНАПу)
Якби платили за реквізитами, то була б ця комісія? Виглядає, як чергові хитродупі, які всупереч правилам МПС та законам перекладають еквайрингову комісію на клієнтів.
Вот чего-то мне кажется - что подобный пунктик может быть в договоре конкретной торговой точки с банком, установившим им терминал. Но это немного будет не то. Получается общих правил по стране, запрещающих брать такой комис нет?
klug, звісно що не було б але необхідно було б ставити мокру печатку на тій платіжці, що ІМХО не поєднується з поняттям "Країна в смартфоні"
Flamingo, я навіть скаржився на такий наземний магазин Привату(в магазі був його ПОС), який брав додаткові 2% за розрахунки картою - Голд-підтримка повідомила, що ніяк не може вплинути на магазин адже це нічим не заборонено
Добрый вечер. Кто пользуется онлайн обменом валют? Как можно пользоваться обменом без универсальной карты в долларах? Старая закончилась, новых не получали 4 месяца Вчера курс онлайн был лучше чем в кассе, хотел положить доллары на карту поменять и пополнить столб. В отделении развели руками, универсальных нет и пока не обещают.
Flamingo написав:Вот чего-то мне кажется - что подобный пунктик может быть в договоре конкретной торговой точки с банком, установившим им терминал. Но это немного будет не то. Получается общих правил по стране, запрещающих брать такой комис нет?
klug, звісно що не було б але необхідно було б ставити мокру печатку на тій платіжці, що ІМХО не поєднується з поняттям "Країна в смартфоні"
Flamingo, я навіть скаржився на такий наземний магазин Привату(в магазі був його ПОС), який брав додаткові 2% за розрахунки картою - Голд-підтримка повідомила, що ніяк не може вплинути на магазин адже це нічим не заборонено
Як і писав Flamingo у правилах еквайрингу Прихвата є пункт:
3.6.1.11.2.12. Не допускати перевищення ціни товару (послуги) при оплаті їх з використанням: Платіжного Засобу, сервіс "Оплата частинами", сервісу «Миттєва розстрочка», сервісу віддалених платежів «AirPay», програми «Бонус Плюс» і Дисконтного клубу «ПриватБанк VIP», сервісу DCC по відношенню до їх ціни під час оплати за готівковий розрахунок, не вводити додаткових комісійних. У разі встановлення факту перевищення ціни, в безумовному порядку повернути Утримувачеві Платіжного Засоби суму націнки або додаткової комісії на той же картковий рахунок, з якого здійснювалась оплата. Також відшкодовує Банку штраф у розмірі 100% від вартості товару / послуги.
Голдклуб або не в темі (найімовірніше), що банк міг ще й заробити, або просто не хотів цим займатись. А от загально зобов'язання для усіх я поки не знайшов, хоча був твердо впевненим у тому, у якому законі я його бачив (знайшов лише проекти таких правил, які так і не стали законами та постановами) Або щось змінилось або я несвідомо вводив місцеву публіку в оману, якщо знайду, то обов'язково відпишусь, але якщо і Flamingo не знайшов, то певно таки 2-й варіант.