lubarec
пост колеги треба розуміти як депо-спад триває...
цей колега має купу інсайдерів, так що такі діла
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:54
lubarec
пост колеги треба розуміти як депо-спад триває...
цей колега має купу інсайдерів, так що такі діла
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:50
Додано: Чет 30 січ, 2020 06:32
Re: А-Банк
...пополняшки ФСЕ ???? Столбики больше по безлимиту не пополняются??? Или только у меня ???
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