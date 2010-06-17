lubarec
пост колеги треба розуміти як депо-спад триває...
цей колега має купу інсайдерів, так що такі діла
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:54
lubarec
пост колеги треба розуміти як депо-спад триває...
цей колега має купу інсайдерів, так що такі діла
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:50
Додано: Чет 30 січ, 2020 06:32
Re: А-Банк
...пополняшки ФСЕ ???? Столбики больше по безлимиту не пополняются??? Или только у меня ???
Додано: Чет 30 січ, 2020 07:07
Давно уже так. Пополнение каждого месяца, не менее первоначальной сумми, умноженое на два.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Чет 30 січ, 2020 07:20
По вкладам открытым до сентября 2019 пополняться можно по прежнему на любую сумму (буквально вчера закидывал на двухгривневый столб пару тысяч). По вкладам открытым с сентября пополняться можно только на сумму, что была на первое число текущего месяца.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq ; - 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 ; - 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
|