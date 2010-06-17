Додано: Чет 30 січ, 2020 09:07

Flamingo написав: Попробовал пополнить свой столб открытый в августе - пишет "вы в этом месяце уже исчерпали лимит пополнения". Попробовал пополнить свой столб открытый в августе - пишет "вы в этом месяце уже исчерпали лимит пополнения".

Обратился в поддержку с вопросом - WTF?. После 20 минут поиска ответа оператор чата написал: "Вопрос нестандартный и требует глубокого рассмотрения. Я сейчас уточню у ответственных специалистов, но для этого потребуется 10 минут"Ну и как обычно - мышь родила слона после 45 минутного ожидания в чате прилетело такое: "Для решения вашего вопроса нам нужно больше времени, я передал заявку в технический отдел, номер заявки 430***, регламент отработки от 1 до 3 рабочих дней, по решению с Вами обязательно свяжется сотрудник. Приносим извинения за неудобства, мы сделаем все возможное, чтобы подобная ситуация больше не повторилась."Сейчас решил проверить - все пополнилось. Так что видимо был временный глюк и сейчас опять вклады открытые до 1 сентября 2019 пополняюЦЦа без ограничений!