lubarec
пост колеги треба розуміти як депо-спад триває...
цей колега має купу інсайдерів, так що такі діла
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:54
lubarec
пост колеги треба розуміти як депо-спад триває...
цей колега має купу інсайдерів, так що такі діла
+50грн !
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:50
Додано: Чет 30 січ, 2020 06:32
Re: А-Банк
...пополняшки ФСЕ ???? Столбики больше по безлимиту не пополняются??? Или только у меня ???
Додано: Чет 30 січ, 2020 07:07
Давно уже так. Пополнение каждого месяца, не менее первоначальной сумми, умноженое на два.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 07:20
По вкладам открытым до сентября 2019 пополняться можно по прежнему на любую сумму (буквально вчера закидывал на двухгривневый столб пару тысяч). По вкладам открытым с сентября пополняться можно только на сумму, что была на первое число текущего месяца.
UPD А-а-а-а похоже "ломбард" таки вновь затянул свою "песню двухлетней давности" ;(. Попробовал пополнить свой столб открытый в августе - пишет "вы в этом месяце уже исчерпали лимит пополнения". От мудозвоны ;(
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Додано: Чет 30 січ, 2020 09:07
Re: А-Банк
Обратился в поддержку с вопросом - WTF?. После 20 минут поиска ответа оператор чата написал: "Вопрос нестандартный и требует глубокого рассмотрения. Я сейчас уточню у ответственных специалистов, но для этого потребуется 10 минут"
UPD Ну и как обычно - мышь родила слона после 45 минутного ожидания в чате прилетело такое: "Для решения вашего вопроса нам нужно больше времени, я передал заявку в технический отдел, номер заявки 430***, регламент отработки от 1 до 3 рабочих дней, по решению с Вами обязательно свяжется сотрудник. Приносим извинения за неудобства, мы сделаем все возможное, чтобы подобная ситуация больше не повторилась."
Up-UPD Сейчас решил проверить - все пополнилось. Так что видимо был временный глюк и сейчас опять вклады открытые до 1 сентября 2019 пополняюЦЦа без ограничений!
Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 30 січ, 2020 09:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 09:31
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:40
Это чтобы получить +1%? Так 2 дня назад и ставки были повыше и +0,5% за безнал можно было получить и день на перевложение не терять. Хотя конечно задним числом все умные
Да
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